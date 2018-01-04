Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил с 70-летием КБ, создавшее "Калибры" и "Искандеры"

Армия и ОПК
4 января, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что ОКБ "Новатор" стало "уникальным научно-производственным центром, который внедряет инновационные технологии и применяет передовые инженерные решения"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив опытного конструкторского бюро "Новатор" с 70-летием предприятия. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

СПЕЦПРОЕКТ

"Искандер-М". Как за каменной стеной

ТАСС рассказывает о самом мощном ракетном комплексе Сухопутных войск России

"Практически все ваши разработки - это новое слово в науке и технике. Но главное - "Искандеры", "Калибры", "Гранаты" и другие ракетные комплексы, которые вы создаете, - являются надежной основой обороноспособности нашей страны", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что благодаря высокому потенциалу и профессионализму ОКБ стало уникальным научно-производственным центром, который внедряет инновационные технологии и применяет передовые инженерные решения.

"Уверен, что любовь к своей профессии, опыт, мастерство и впредь будут помогать вам разрабатывать современные образцы вооружения, успешно выполнять гособоронзаказ", - добавил премьер.

ОКБ "Новатор" входит в "Алмаз-Антей" с 2002 года, является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок ОКБ "Новатор" - ракеты семейства "Калибр" (в экспортном исполнении - "Club"). Помимо продукции по линии ОПК, предприятие разработало и сдало в эксплуатацию ряд сухопутных и морских метеорологических комплексов, обеспечивающих зондирование атмосферы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Артисты из новогоднего представления, отравившиеся едой в Москве, вернулись к работе
7
СМИ: ракета КНДР в 2017 году упала на местный населенный пункт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама