Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ

Армия и ОПК
4 января, 18:55 дата обновления: 4 января, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Как сообщалось ранее, кредитная организация предупредила ОПК, что прекращает сотрудничество с оборонными предприятиями

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил в четверг на своей странице в Facebook, что Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами гособоронзаказа (ГОЗ).

"Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", - написал он.

Как сообщила ранее радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на первого зампреда совета директоров банка Олега Сысуева, Альфа-банк предупредил ОПК, что прекращает сотрудничество с оборонными предприятиями. Сысуев также отметил, что речь идет не о сиюминутном разрыве отношений, а о "максимальном сокращении рисков". По словам топ-менеджера финансовой организации, "оборонка" составляла значительную часть кредитного портфеля банка.

Смотрите также

Рогозин: гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%

СФ установил уголовную ответственность за злоупотребления при выполнении гособоронзаказа

Кабмин одобрил Гособоронзаказ на 2018-2020 годы

Между тем, в декабре 2017 года член совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман рассказал в интервью Forbes, что банк прекратил обслуживание оборонной отрасли. При этом Фридман подчеркнул, что главным источником финансирования предприятий ВПК является государство.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон, меняющий условия, при которых банк допускается к процедурам банковского сопровождения гособоронзаказа. До принятия закона банковское сопровождение гособоронзаказа могло осуществляться банком, созданным в соответствии с законодательством РФ и соответствующим одновременно трем критериям: объем капитала не менее 100 млрд рублей, нахождение банка под контролем РФ или Банка России, а также наличие у него лицензии на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно принятому документу, банковским сопровождением при выполнении гособоронзаказа сможет заниматься банк, созданный в соответствии с законодательством РФ и обладающий лицензией на проведение работ, связанных с гостайной, в отношении которого правительством по согласованию с президентом РФ принято решение об отнесении к категории уполномоченных банков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
6
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
7
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама