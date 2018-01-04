Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил в четверг на своей странице в Facebook, что Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами гособоронзаказа (ГОЗ).

"Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", - написал он.

Как сообщила ранее радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на первого зампреда совета директоров банка Олега Сысуева, Альфа-банк предупредил ОПК, что прекращает сотрудничество с оборонными предприятиями. Сысуев также отметил, что речь идет не о сиюминутном разрыве отношений, а о "максимальном сокращении рисков". По словам топ-менеджера финансовой организации, "оборонка" составляла значительную часть кредитного портфеля банка.

Между тем, в декабре 2017 года член совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман рассказал в интервью Forbes, что банк прекратил обслуживание оборонной отрасли. При этом Фридман подчеркнул, что главным источником финансирования предприятий ВПК является государство.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон, меняющий условия, при которых банк допускается к процедурам банковского сопровождения гособоронзаказа. До принятия закона банковское сопровождение гособоронзаказа могло осуществляться банком, созданным в соответствии с законодательством РФ и соответствующим одновременно трем критериям: объем капитала не менее 100 млрд рублей, нахождение банка под контролем РФ или Банка России, а также наличие у него лицензии на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно принятому документу, банковским сопровождением при выполнении гособоронзаказа сможет заниматься банк, созданный в соответствии с законодательством РФ и обладающий лицензией на проведение работ, связанных с гостайной, в отношении которого правительством по согласованию с президентом РФ принято решение об отнесении к категории уполномоченных банков.