Россия и Турция зафиксировали по шесть нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали за сутки шесть нарушений режима перемирия в Сирии, представители Турции - столько же, сообщили 5 января в Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - четыре, Латакия - два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Алеппо - одно, Дамаск - три, Идлиб - два", - говорится в сообщении. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Кроме того, в течение суток 48 местным жителям была оказана медицинская помощь.

С середины сентября в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации - в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс, а также в провинции Идлиб и частично соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама.