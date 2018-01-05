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Россия и Турция зафиксировали по шесть нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

Армия и ОПК
5 января, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Случаи стрельбы произошли в Алеппо, Дамаске, Идлибе и Латакии

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали за сутки шесть нарушений режима перемирия в Сирии, представители Турции - столько же, сообщили 5 января в Минобороны РФ.

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"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - четыре, Латакия - два. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Алеппо - одно, Дамаск - три, Идлиб - два", - говорится в сообщении. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Кроме того, в течение суток 48 местным жителям была оказана медицинская помощь.

С середины сентября в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации - в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс, а также в провинции Идлиб и частично соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

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