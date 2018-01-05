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Космические войска РФ в 2017 г. обнаружили все ракетные пуски в зоне своей ответственности

Армия и ОПК
5 января, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что было обнаружено более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения

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Радиолокационная станция типа "Воронеж" в Ленинградской области

Радиолокационная станция типа "Воронеж" в Ленинградской области

© Юрий Иванов/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Космические войска РФ обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности системы предупреждения о ракетном нападении России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"В рамках несения боевого дежурства в 2017 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - уточнили в военном ведомстве.

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Основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", созданные на территории России по технологии высокой заводской готовности. Сейчас уже семь новых станций "Воронеж" в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях и в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях несут боевое дежурство. Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и в Республике Коми.

Система предупреждения о ракетном нападении призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства. В состав системы входят два эшелона - наземный и космический. Наземный состоит из сети радиолокационных станций и способен обнаруживать ракеты в полете на дальности до шести тысяч километров. В состав космического эшелона входят спутники, которые могут в реальном времени обнаруживать запуски баллистических ракет с территории любого государства.

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