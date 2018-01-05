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Рота беспилотников появится в горнострелковой бригаде ЦВО в Туве

Армия и ОПК
5 января, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Единственная в ЦВО горная мотострелковая бригада была сформирована в 2015 году

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Рота беспилотных летательных аппаратов (БЛА) будет сформирована в составе дислоцированной на территории Республики Тыва горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО). Как сообщил журналистам помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин, планируется, что подразделение появится до конца 2018 года.

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"Рота БЛА будет сформирована в составе горной мотострелковой бригады в Туве до конца 2018 года. Подразделение позволит обеспечить применение БЛА в единой информационной системе, повысить эффективность разведки, а также совместных действий горных стрелков с артиллерией и авиацией", - сказал Рощупкин.

Единственная в ЦВО горная мотострелковая бригада была сформирована в 2015 году. На вооружении соединения - бронеавтомобили "Тигр-М СпН" и самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК". В организационно-штатную структуру входит подразделение транспортно-вьючных лошадей. Осенью прошлого года переброшенные из Кызыла подразделения успешно выполнили учебно-боевые задачи в ходе совместных антитеррористических маневров на полигоне Фориш в Узбекистане, а также миротворческих учений ОДКБ в Казахстане.

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