Минобороны РФ: маршруты полетов Су-30 в ноябре и декабре над Балтикой были согласованы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Полеты российских истребителей Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря 2017 года над Балтийским морем проходили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, их маршрут был согласован с органами управления воздушным движением. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

"23 ноября и 13 декабря 2017 г. экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря. Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении.

В ведомстве также подтвердили, что в ходе полетов Су-30СМ к ним приблизились самолеты F-15 НАТО. "В ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились", - уточнили в Минобороны.