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В рождественское меню Центрального военного округа вошли борщ по-сибирски и чахохбили

Армия и ОПК
6 января, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Для создания праздничного настроения командование увеличило стоимость продовольственного пайка на 20%

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Различные национальные и региональные блюда вошли в рождественское меню армейских столовых Центрального военного округа (ЦВО) - это, в частности, борщ по-сибирски, пельмени по-уральски, плов и грузинское чахохбили, сообщил журналистам в субботу официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин.

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"Рождественское меню в армейских столовых пополнили блюда улучшенного ассортимента из национальных кухонь: борщ по-сибирски, уральские пельмени, чахохбили, плов и другие. На линиях раздачи появились киви, бананы и цитрусовые, а также шоколад, пряники, плюшки, сдобные булочки и другая выпечка", - сказал Рощупкин.

Он добавил, что солдатские обеды дополнены витаминными салатами из свеклы, капусты и моркови, а также зубцами чеснока и луковыми дольками, которые помогают поддержать иммунитет при повышенных нагрузках в морозы.

"Для создания праздничного настроения командование увеличило стоимость продовольственного пайка на 20%. Улучшенное меню будет действовать по 8 января включительно", - сказал Рощупкин.

 

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