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ВДВ РФ в 2018 году проведут в Египте совместные учения "Защитники дружбы"

Армия и ОПК
6 января, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Отмечается, что подготовка к учениям началась в конце декабря 2017 года

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Совместные тактические учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск Вооруженных сил Египта пройдут в 2018 году на территории арабской республики. Об этом сообщил в субботу начальник отдела организации и планирования миротворческой деятельности в ВДВ России Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ полковник Алексей Сгибнев.

"В следующем году, они нас уже пригласили, учения будут проводиться на территории Египта", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Конкретные сроки и даты уже есть", - добавил он, отметив, что подготовка к учениям началась в конце декабря 2017 года.

Сгибнев напомнил, что с 18 по 20 сентября 2017 года на полигонах под Новороссийском впервые на территории России прошли совместные российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы - 2017", в которых приняли участие более 500 военнослужащих, среди которых 65 - представители парашютно-десантных войск Вооруженных сил Египта. В ходе подготовки египетские военные совершили десантирование на российских парашютах Д-10 и ознакомились с новейшими образцами техники российских ВДВ.

"По просьбе нашей стороны подразделение прибыло без вооружения, без техники. Мы им предоставили экипировку, оружие, подготовили совершение десантирования на своих самолетах, парашютах, показали, что у нас есть. Учения прошли продуктивно для них. Десантники из Египта показали хорошую выучку, довольно-таки в короткие сроки мы с ними отработали все положенные задачи", - отметил он.

Первые международные учения "Защитники дружбы" проходили с 15 по 26 октября 2016 года в районе египетской Александрии.

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