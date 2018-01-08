В коллегии ВПК появился штаб по развитию "оборонки" в условиях ожидаемых санкций США

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса в условиях прогнозируемого усиления антироссийских санкций появился при коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

"В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ [государственного оборонного заказа] в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России", - написал Рогозин в своем Twitter.

"Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев", - уточнил вице-премьер.

В Коллегии #ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития #ОПК и стабильного исполнения #ГОЗ в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред Коллегии #ВПК Олег Иванович Бочкарев pic.twitter.com/KxZC0PaRDl — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 January 2018

В декабре 2017 года помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил об ожидающемся в январе этого года ужесточении санкций США против российских оборонных предприятий. По его словам, подобные действия американских властей не станут неожиданностью для отечественных промышленников.