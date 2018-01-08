Более 2,5 тыс. детей сотрудников Росгвардии посетили рождественскую елку в Москве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Росгвардия организовала проведение благотворительной рождественской елки в Гостином дворе в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, мероприятие посетили более 2,5 тыс. детей сотрудников.

"Росгвардия провела благотворительную рождественскую елку для детей военнослужащих и сотрудников силовых структур Российской Федерации, погибших и пострадавших при выполнении воинского и служебного долга, детей-инвалидов, детей из многодетных семей и воспитанников детских и социальных учреждений. Участие в мероприятии приняли более 2,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

"Дети с удовольствием стреляли в электронном тире, фотографировались с ростовыми куклами, учились делать из воздушных шаров различные фигуры. Главным событием вечера стало вручение подарков от директора Росгвардии: каждый ребенок получил гостинец с набором сладостей", - отметили в пресс-службе.