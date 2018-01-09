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Военные Балтфлота в 2017 году купили в ипотеку более 640 жилых помещений

Армия и ОПК
9 января, 12:34 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 9, января. /ТАСС

При этом отмечается, что с начала функционирования накопительно-ипотечной системы более 5,7 тыс. участников программы приобрели в области квартиры и жилые дома на сумму более 20 млрд рублей

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КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Военные Балтийского флота в 2017 году приобрели по программе накопительно-ипотечной системы 641 жилое помещение, сообщила пресс-служба флота.

"За 12 месяцев 2017 года участниками накопительно- ипотечной системы в Калининградской области приобретено 641 жилое помещение. Причем готовые квартиры купили 538 человек, сделку на приобретение жилья в новостройках оформили 76 военнослужащих, а жилые дома с земельными участками приобрели 27 участников", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с начала функционирования накопительно-ипотечной системы более 5,7 тыс. участников программы приобрели в области квартиры и жилые дома на сумму более 20 млрд рублей. Средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет более 62 квадратных метров, средняя стоимость одного квадратного метра - 51,5 тыс. рублей. Средняя площадь новой квартиры превышает 70 квадратных метров, цена - 46,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Со второго полугодия 2017 года минимальная процентная ставка по программе "Военной ипотеки" составила 9% годовых.

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