"Вертолеты России" передали Минобороны модернизированные Ка-27М

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. "Вертолеты России" (входит в Ростех) передали Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ партию вертолетов Ка-27М. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе холдинга.

"Первый из переданных вертолетов уже направлен к месту постоянной дислокации на Балтийский флот. Кроме того, Ка-27М отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты. Работы по модернизации Ка-27М проходят в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении "Вертолетов России".

Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.