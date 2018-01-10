Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил в среду по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии и ряд других вопросов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.

Предыдущий телефонный разговор Герасимова и Данфорда состоялся в начале декабря прошлого года. Тогда стороны обменялись мнениями об обстановке в Сирии и вокруг нее.