Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии

Армия и ОПК
10 января, 21:25 дата обновления: 10 января, 21:31 UTC+3

Собеседники пообщались по телефону

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил в среду по телефону с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии и ряд других вопросов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в ведомстве.

Предыдущий телефонный разговор Герасимова и Данфорда состоялся в начале декабря прошлого года. Тогда стороны обменялись мнениями об обстановке в Сирии и вокруг нее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Данфорд, Джозеф Герасимов, Валерий Васильевич
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК
3
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
4
Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве
5
Неотразимый удар секретной "Булавы"
6
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
7
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама