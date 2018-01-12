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Саперы Балтфлота "зачистили" побережье для высадки десанта

Армия и ОПК
12 января, 15:15 UTC+3

В специальном учении военные применяли миноискатели "Коршун" и защитные костюмы сапера "Сокол"

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©  Виталий Невар/ТАСС
©  Виталий Невар/ТАСС
©  Виталий Невар/ТАСС
©  Виталий Невар/ТАСС
Установка разминирования УР -77 "Метеорит"
Установка разминирования УР -77 "Метеорит"
Установка разминирования УР -77 "Метеорит"
©  Виталий Невар/ТАСС
©  Виталий Невар/ТАСС
Поиск скрытых в песке мин и тротиловых шашек во время учений
Поиск скрытых в песке мин и тротиловых шашек во время учений
Поиск скрытых в песке мин и тротиловых шашек во время учений
©  Виталий Невар/ТАСС
Закладывание тротиловой шашки в песок
Закладывание тротиловой шашки в песок
Закладывание тротиловой шашки в песок
©  Виталий Невар/ТАСС
©  Виталий Невар/ТАСС
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©  Виталий Невар/ТАСС
©  Виталий Невар/ТАСС
©  Виталий Невар/ТАСС
©  Виталий Невар/ТАСС
Установка разминирования УР -77 "Метеорит"
©  Виталий Невар/ТАСС
©  Виталий Невар/ТАСС
Поиск скрытых в песке мин и тротиловых шашек во время учений
©  Виталий Невар/ТАСС
Закладывание тротиловой шашки в песок
©  Виталий Невар/ТАСС
©  Виталий Невар/ТАСС

Учение по инженерно-саперной подготовке с подразделением морского инженерного полка Балтийского флота (БФ) состоялось на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Военнослужащие провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники на побережье, в частности разведку мест высадки десанта на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели "Коршун" и защитные костюмы сапера "Сокол".

Галерея
15 фото
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

Инженерные войска России: 316 лет безупречной службы

Как сообщил ТАСС официальный представитель БФ Роман Мартов, военнослужащие также отработали обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. Для проделывания проходов на маршрутах движения и маневра десанта применялись установки разминирования УР-83П и УР-77 "Метеорит". Также инженерные дозоры отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В учении на полигоне Хмелевка было задействовано порядка 100 военных и около 10 единиц боевой и специальной техники.

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