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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" заступают на боевое дежурство в Севастополе

Армия и ОПК
13 января, 0:14 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ 13, января. /ТАСС

Руководить торжественной церемонией будет командующий ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов

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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

© Виталий Невар/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" в субботу заступят на боевое дежурство в районе мыса Фиолент в Севастополе, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

В начале прошлого года на боевое дежурство в Крыму заступил зенитно-ракетный полк Южного военного округа, вооруженный этими комплексами. Это были первые системы С-400, размещенные на полуострове. Тогда же сообщалось, что два дивизиона С-400 должны встать на боевое дежурство в Крыму в начале 2018 года.

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В день заступления на боевое дежурство на мысе Фиолент в Севастополе под руководством командующего ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова пройдут торжественные мероприятия: выдвижение комплекса на позиции под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1", развертывание комплекса на позиции, действия расчетов по приведению техники в боевое положение, работа средств обнаружения. Завершится церемония выносом боевого знамени. В мероприятиях примут участие ветераны, священнослужители, юнармейцы.

На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в связи с развертыванием систем С-400 на полуострове на вопрос о том, ощущает ли Россия угрозу со стороны Украины в этом регионе, отметил, что провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма продолжается, в связи с чем Россия принимает меры по обеспечению безопасности своей территории.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

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