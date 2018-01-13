Шестой патрульный корабль проекта 22160 заложат для ВМФ РФ в Татарстане

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Шестой (пятый в серии) патрульный корабль проекта 22160 будет торжественно заложен в субботу для Военно-морского флота России на Зеленодольском судостроительном заводе (Татарстан), сообщил официальный представитель ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Новейший патрульный корабль проекта 22160, который будет торжественно заложен для ВМФ России 13 января на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького, получил наименование "Николай Сипягин" в честь Героя Советского Союза командира дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны капитана 3 ранга Николая Сипягина", - сказал Дыгало.

Сипягин командовал на Черном море тральщиком "Каховка", затем был командиром 4-го дивизиона сторожевых катеров охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, высаживал десантные отряды, совершал налеты на вражеские базы и порты. В ходе Новороссийской десантной операции в ночь на 10 сентября 1943 года под сильным огнем противника первым прорвал линию боковых ворот порта в Новороссийске и высадил на берег 304 бойца с техникой и боезапасом. Позднее погиб при высадке десанта на Керченский полуостров.

Корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Они также призваны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности и выполнять поисково- спасательные функции. Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток.

Эти корабли способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1300 тонн, численность экипажа - около 80 человек, дальность плавания корабля - 6000 морских миль. В качестве штатного вооружения они имеют артиллерийскую установку калибра 57 мм, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС. Он также оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Головной корабль проекта 22160 - "Василий Быков" - был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки также находятся патрульные корабли "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов", "Виктор Великий".