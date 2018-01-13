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Около 3 тыс. военнослужащих на Северном Кавказе обеспечили экипировкой "Ратник"

Армия и ОПК
13 января, 0:38 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, января. /ТАСС

В общей сложности в состав комплектов входит 59 элементов экипировки

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Комплекты современной боевой экипировки "Ратник" продолжают поступать в воинские части общевойсковой армии, дислоцируемые в республиках Северного Кавказа - в настоящее время их число составляет около 3 тыс. единиц. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

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"За минувшие недели около 1 тыс. комплектов боевой экипировки "Ратник" поступили в воинские части в Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии и в военную базу в Южной Осетии",- сказал Астафьев уточнив, что в настоящее время общее количество новой амуниции на Северном Кавказе составляет около 3 тыс. экземпляров.

Он напомнил, что основу комплектов составляют бронешлемы и бронежилеты, боевой комбинезон, гарнитура с активной системой защиты слуха, защитные очки, комплект защиты коленных и локтевых суставов, гранатомет, автоматы, снайперские винтовки, боеприпасы, боевой нож, а также всесуточные приборы разведки, дневно-ночной прицельный комплекс, малогабаритный бинокль, унифицированные оптический и тепловизионный прицелы и др.

Кроме того, в комплектах экипировки имеются универсальное укрытие от непогоды, многофункциональный нож, светосигнальный фонарь, часы, зимний и летний двухсторонние маскировочные комплекты, автономный источник тепла, рейдовый рюкзак, индивидуальный водяной фильтр, малая пехотная лопата, средства защиты органов дыхания, средства радиационного, химического контроля, спецобработки и первой медицинской помощи, фильтрующая одежда.

В общей сложности в состав комплектов входит 59 элементов экипировки в зависимости от спецификации - стрелка, разведчика, механика-водителя, военнослужащих других специальностей. Все элементы условно разделены на системы защиты, поражения, жизнеобеспечения, энергообеспечения, а также средства разведки, управления и связи.

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