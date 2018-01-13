В Севастополе на боевое дежурство заступили ЗРК С-400 "Триумф"

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" в субботу заступили на боевое дежурство в районе мыса Фиолент в Севастополе.

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"Постановка на боевое дежурство этого уникального комплекса повысит боевые возможности и эффективность всей крымской противовоздушной обороны. Возможности С-400 поистине уникальны, но сама система - ничто без людей. Поздравляю всех вас, надеюсь, вы будете с гордостью нести знамя Севастопольского зенитно-ракетного полка 4 армии и Южного военного округа", - сказал командующий ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты С-400. Он вручил приказ о заступлении на боевое дежурство командиру зенитно-ракетного полка.

В этот день на мысе Фиолент произошло сразу несколько событий: выдвижение комплекса на позиции, его развертывание, приведение техники расчетами в боевое положение, начало работы средств обнаружения и отслеживания целей.

Прошла также церемония выноса боевого знамени. За всеми действиями следили жители города-героя, ветераны, юнармейцы.

От Крыма до Тамани

В начале 2017 года на боевое дежурство в Крыму заступил зенитно-ракетный полк Южного военного округа, вооруженный этими комплексами. Это были первые системы С-400, размещенные на полуострове. Тогда же сообщалось, что два дивизиона С-400 должны встать на боевое дежурство в начале 2018 года.

На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в связи с развертыванием систем С-400 на полуострове на вопрос, ощущает ли Россия угрозу со стороны Украины в этом регионе, отметил, что провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма продолжается, в связи с чем Россия принимает меры по обеспечению безопасности своей территории.

"Каждый прекрасно понимает, что наше государство, наше военное руководство забоится о защите суверенных границ РФ в воздушном пространстве, и вот не прошел и год, как мы поставили второй зенитно-ракетный полк, нужно понимать, что это оружие защиты. Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" позволяет работать практически по всем целям, которые существуют в мире, в том числе и по перспективным, это гиперзвуковые цели, этот комплекс имеет расширенные характеристики по дальности применения, значительная часть Краснодарского Края также будет находиться под защитой этого зенитного ракетного полка, который заступил сегодня на дежурство в Севастополе", - заявил в субботу журналистам командующий ВВС и ПВО Южного военного округа генерал- лейтенант Виктор Севостьянов Севостьянов.

Зенитный ракетный комплекс С-400 предназначен для поражения всех перспективных целей воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на расстоянии до 600 км и на высоте до 30 км.