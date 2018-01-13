Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На судостроительном заводе в Татарстане заложили корвет "Николай Сипягин"

Армия и ОПК
13 января, 13:43 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, января. /ТАСС

Корветы проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Татарстан/, 13 января. /ТАСС/. Шестой по счету и пятый в серии корвет проекта 22160 заложен для Военно-морского флота России в субботу на Зеленодольском судостроительном заводе имени М. Горького в Татарстане.

"Это уникальный высокоманевренный и очень "зубастый" корабль", - сказал на церемонии его закладки вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Галерея
17 фото

"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов уточнил, что проект 22160 был придуман и предложен проектантами для ВМФ для антитеррористических операций и борьбы с пиратством, которое очень распространено, особенно в странах Ближнего Востока.

"Для того, чтобы не сопровождать гражданские суда и не тратить на это ресурсы морских кораблей, был придуман этот проект, который вполне обеспечивает охрану морей. В вооруженных силах мы шесть таких кораблей заказали", - сказал он.

Борисов также отметил, что для Зеленодольского завода открывается ниша с приобретением новых активов по строительству кораблей вспомогательного флота. "На презентации директор завода нам докладывал, что у предприятия есть серьезные проработки вместе с Зеленодольским конструкторским бюро по строительству кораблей арктического класса, которые тоже интересны", - добавил Борисов.

Корвет проекта 22160 назван в честь Героя Советского Союза командира дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны капитана 3 ранга Николая Сипягина.

Корвет проекта 22160

Эти корветы разработаны ОАО "Северное проектно- конструкторское бюро", они предназначены в первую очередь для защиты и охраны морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов. Дальность плавания корабля 6000 морских миль.

Головной корабль данного проекта "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки находятся корветы "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов" и "Виктор Великий".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
2
История старого Нового года в России
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Захарова: возможность содержания допинга в вакцине для спортсменов США нужно изучить
5
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама