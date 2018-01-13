На судостроительном заводе в Татарстане заложили корвет "Николай Сипягин"

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Татарстан/, 13 января. /ТАСС/. Шестой по счету и пятый в серии корвет проекта 22160 заложен для Военно-морского флота России в субботу на Зеленодольском судостроительном заводе имени М. Горького в Татарстане.

"Это уникальный высокоманевренный и очень "зубастый" корабль", - сказал на церемонии его закладки вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов уточнил, что проект 22160 был придуман и предложен проектантами для ВМФ для антитеррористических операций и борьбы с пиратством, которое очень распространено, особенно в странах Ближнего Востока.

"Для того, чтобы не сопровождать гражданские суда и не тратить на это ресурсы морских кораблей, был придуман этот проект, который вполне обеспечивает охрану морей. В вооруженных силах мы шесть таких кораблей заказали", - сказал он.

Борисов также отметил, что для Зеленодольского завода открывается ниша с приобретением новых активов по строительству кораблей вспомогательного флота. "На презентации директор завода нам докладывал, что у предприятия есть серьезные проработки вместе с Зеленодольским конструкторским бюро по строительству кораблей арктического класса, которые тоже интересны", - добавил Борисов.

Корвет проекта 22160 назван в честь Героя Советского Союза командира дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны капитана 3 ранга Николая Сипягина.

Корвет проекта 22160

Эти корветы разработаны ОАО "Северное проектно- конструкторское бюро", они предназначены в первую очередь для защиты и охраны морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов. Дальность плавания корабля 6000 морских миль.

Головной корабль данного проекта "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки находятся корветы "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов" и "Виктор Великий".