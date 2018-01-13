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Минобороны обеспечит Зеленодольский судостроительный завод заказами на десять лет вперед

Армия и ОПК
13 января, 14:35 UTC+3 ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Татарстан/ 13, января. /ТАСС

Замминистра обороны отметил, что предприятие устойчиво вышло на рынок создания кораблей ближней морской зоны

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Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

© Вадим Гришанкин/ТАСС

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Татарстан/, 13 января. /ТАСС/. Минобороны РФ обеспечит заказами Зеленодольский судостроительный завод на все время действия новой Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. Об этом сообщил в субботу замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Верховным Главнокомандующим в конце прошлого года была одобрена новая Государственная программа вооружения. В ней достойное место занимает вооружение, связанное с Военно-морским флотом, и для вас найдется работа. Я считаю, что мы с руководством Зеленодольского завода должны очень плотно поработать в этом году, чтобы обеспечить вас заказами на все десять лет", - сказал Борисов на церемонии закладки патрульного корабля проекта 22160 "Николай Сипягин".

По его словам, Зеленодольский завод сейчас устойчиво вышел на рынок создания кораблей ближней морской зоны. "Патрульные корабли, малый ракетный корабль, малый корвет стали уже предметом гордости российских Вооруженных сил и Военно-морского флота", - отметил замминистра обороны РФ.

Он напомнил, что корабли, построенные в Зеленодольске, отлично проявили себя в Сирии. "Они хоть и маленькие, но очень "зубастые" и имеют на вооружении крылатые ракеты большой дальности "Калибр", - сказал Борисов.

"Год начинается для вас очень хорошо, с закладки корабля. Это надежда на будущее, на то, что завод будет развиваться, новые рабочие будут прирастать. Мы постараемся, чтобы доля присутствия Министерства обороны на Зеленодольском заводе не снижалась", - добавил он.

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