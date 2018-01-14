Россия зафиксировала восемь случаев нарушения режима перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали за последние сутки восемь случаев нарушения режима перемирия в Сирии, турецкой частью представительства нарушений не отмечено. Об этом сообщили 14 января в Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - 3, Латакия - 4, Дамаск - 1", - говорится в сообщении. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российский Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию. Жителям населенного пункта Карфа провинции Деръа было доставлено 2,8 тонны продовольствия. Медицинскую помощь за сутки получили 38 человек.