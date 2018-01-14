Корветы Балтийского флота вернулись на базу в Балтийск после дальнего океанского похода

КАЛИНИНГРАД, 14 января. /ТАСС/. Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Сообразительный", а также танкера "Кола", завершив трехмесячный дальний океанский поход, в воскресенье возвратился в порт Балтийск - главную военно-морскую базу флота и место своего постоянного базирования. Кораблями пройдено 35 тыс. морских миль, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

СПЕЦПРОЕКТ Балтийский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

"Корветы и танкер, выполнявшие плановые задачи в районах Северной Атлантики, в Средиземном море и Индийском океане, сегодня торжественно встретили в военной гавани Балтийска - порту постоянной дислокации", - сказал он.

Экипажи кораблей с успешным выполнением поставленных задач поздравил командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов. Моряков, возвратившихся из океанского плавания, также приветствовали их родные и близкие, представители правительства Калининградской области, администрации Балтийска.

Как сообщалось, отряд в составе корветов "Бойкий", "Сообразительный" и танкера "Кола" покинул Балтийск 14 октября 2017 года, отправившись в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия кораблей ВМФ России в Мировом океане.

Во время плавания в Атлантике, Средиземноморье и Индийском океане экипажи корветов выполнили десятки учебно-боевых задач, провели учения по противовоздушной и противолодочной обороне, а также артиллерийские стрельбы. Личный состав танкера "Кола" решал задачи по предназначению.

Во время плавания российские корабли совершили деловые заходы в порты Лимассол (Кипр), Джибути (Республика Джибути) и Тартус (Сирия).