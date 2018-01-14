Противолодочные вертолеты СФ проводят учения по поиску подлодок в Баренцевом море

МУРМАНСК, 14 января. /ТАСС/. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) в воскресенье приступили к учениям по поиску и обнаружению подводных лодок в Баренцевом море. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе СФ, в 2018 году это первые полеты экипажей противолодочных вертолетов.

"Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отрабатывают тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств", - сказали на флоте.

После завершения поиска и слежения за целью экипажи вертолетов Ка-27 отработают тактическое применение комплексов противолодочного вооружения. Также морские летчики выполнят задания на слетанность экипажей и получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях.

Противолодочный вертолет Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, противолодочных кораблей и эсминцев. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях, днем или ночью, при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолета имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе, опускаемой на лебедке гидроакустической станции. Для борьбы с подводными лодками используется прицельно-поисковая система, обеспечивающая их обнаружение, определение координат и параметров движения и выработку рекомендаций на применение оружия.