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Минобороны РФ подтвердило сопровождение двух Ту-160 истребителями Бельгии и Британии

Армия и ОПК
15 января, 21:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Ведомство подчеркнуло, что все полеты российских ВКС выполняются в соответствии с международными правилами

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Истребитель F-16 ВВС Бельгии

Истребитель F-16 ВВС Бельгии

© EPA/WOLFGANG KUMM

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Истребители ВВС Великобритании и Бельгии сопровождали маршрут двух стратегических ракетоносцев Ту-160, выполнявших плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, говорится в сообщении Минобороны России.

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Источник: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолетов

"Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршруту российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии", - говорится в сообщении.

Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

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