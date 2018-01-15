Минобороны РФ подтвердило сопровождение двух Ту-160 истребителями Бельгии и Британии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Истребители ВВС Великобритании и Бельгии сопровождали маршрут двух стратегических ракетоносцев Ту-160, выполнявших плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, говорится в сообщении Минобороны России.

"Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршруту российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии", - говорится в сообщении.

Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.