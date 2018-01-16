Воронеж в апреле примет более тысячи участников Спартакиады военных вузов России

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Спартакиада вузов Минобороны РФ пройдет в Воронеже в апреле, в ней примут участие около 1,2 тыс. человек, в городе запланированы соревнования по офицерскому троеборью и пятиборью. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Спартакиада вузов Министерства обороны РФ пройдет в Воронеже в начале апреля, открытие состоится на Адмиралтейской площади. Состязаться в офицерском троеборье и пятиборье приедут порядка 1,2 тыс. участников со всей страны", - сообщили в пресс-службы администрации Воронежской области.

Как уточнили в ведомстве, об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром Гусевым рассказал начальник Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" Геннадий Зибров.

Летняя Спартакиада среди вузов Минобороны России проводится в несколько этапов. Курсанты соревнуются в армейском рукопашном бое, стрельбе из штатного оружия, офицерском троеборье и пятиборье. В частности, в Воронеже на базе Военно-воздушной академии пройдет офицерское троеборье, включающее пулевую стрельбу из пистолета на 25 метров, плавание на 300 метров вольным стилем и кросс на 3 тыс. метров, а также военное пятиборье, состоящее из стрельбы из автомата Калашникова на 100 метров (или малокалиберной винтовки на 50 метров), полосы препятствий на 400 метров, плавания на 50 метров, метания гранат на точность и дальность, кросса на 4 км (для женщин) и 8 км (для мужчин).

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в 2012 году в Воронеже, он образован в результате объединения Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина из города Монино под Москвой и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже. Вуз базируется в Воронеже, является одним из самых крупных в Минобороны РФ, включает НИИ радиоэлектронной борьбы, два филиала в Челябинске и Сызрани, три учебные базы, две смешанные авиационные дивизии в Саратовской, Самарской и Челябинской областях.

В составе академии 20 факультетов, 92 кафедры, восемь диссертационных советов по 18 научным специальностям. Осуществляет целевую подготовку адъюнктов 40 иностранных государств. В вузе работают 152 доктора наук и профессора, 116 кандидатов наук. В 2013 году в академии создана первая в Вооруженных Силах РФ научная рота, в 2015 году - кадетский корпус (инженерная школа) для одаренных учащихся 10-11 классов.