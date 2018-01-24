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Спартакиада по десяти видам спорта стартует в Вооруженных силах РФ

Армия и ОПК
24 января, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

В 2018 году пройдут соревнования по лыжным гонкам, плаванию, бильярдному спорту, мини-футболу, стрельбе из штатного или табельного оружия и др. дисциплинам

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спартакиада, в рамках которой военнослужащие будут состязаться в десяти спортивных дисциплинах, начинается в Вооруженных силах России. Об этом в среду сообщили в Минобороны.

"В 2018 году соревнования будут проводиться по разным видам спорта и спортивным дисциплинам: лыжные гонки, плавание, бильярдный спорт, мини-футбол, стрельба из штатного или табельного оружия, легкая атлетика, пейнтбол, дартс, волейбол, настольный теннис", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что 24 января на базе лыжной трассы имени Героя России Ларисы Лазутиной в рамках спартакиады пройдет лыжная гонка.

"Соревнование по лыжам проводятся в пяти возрастных группах до 45 лет и старше. Команды будут состоять из восьми человек. В лыжной гонке примут участие более 200 военнослужащих", - отметили в министерстве.

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