Летчики ЗВО провели в ходе учений воздушные бои на истребителях МиГ-29СМТ и Су-30СМ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Двадцать экипажей истребителей МиГ-29СМТ и Су-30СМ Западного военного округа (ЗВО) провели в ходе учений воздушные бои, сообщили в пресс-службе округа.

"В Курской области на аэродроме Халино состоялись летно-тактические учения с авиационным полком Западного военного округа, в которых были задействованы свыше 20 экипажей истребителей МиГ-29СМТ и Су-30СМ", - сообщили в округе.

Летчики перебазировались на запасные аэродромы, нашли и уничтожили различным оружием воздушные и наземные цели, провели разведку и воздушные бои, преодолели противовоздушную оборону условного противника.

"В качестве условного противника выступали самолеты Су-34 и боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300", - отметили в ЗВО.

Техники авиаполка провели тренировки по маскировке и обслуживанию самолетов на неподготовленных площадках.