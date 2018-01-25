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Курсантам-"арктикам" в Приамурье из-за морозов добавили тренировок на полигоне

Армия и ОПК
25 января, 3:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Отмечается, что низкие температуры, которые господствуют в регионе, позволяют проверить навыки курсантов и научить их правильно действовать в экстремальных условиях

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) в Амурской области из-за сильных морозов увеличило количество тренировок на открытом воздухе для курсантов-"арктиков", которым предстоит служить в том числе в условиях низких температур и полярной ночи. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ВВО.

"В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в рамках плановых занятий на полигоне увеличено количество тренировок для курсантов факультета применения арктических подразделений. Повышение интенсивности практических занятий на открытом воздухе обусловлено приходом в регион низких температур. <...> Большое внимание уделено практическим ночным занятиям, так как в условиях Арктики длительное время господствует полярная ночь", - говорится в сообщении.

На занятиях курсанты используют различные виды стрелкового оружия и вооружение боевых машин. Стрельбу ведут в том числе с ходу на лыжах и в коротких остановках, используя для упора штатного оружия лыжные палки. Также они тренируются водить снегоходы А1 и армейские вездеходы МТЛБ. Низкие температуры, которые господствуют в регионе, позволяют проверить навыки курсантов редкой специальности и научить их правильно действовать в экстремальных условиях.

ДВОКУ - единственное военное заведение, где готовят офицеров-специалистов для подразделений, действующих в условиях Арктики. В 2017 году состоялся первый выпуск факультета, офицеры которого уже выполняют задачи в соединениях и частях дислоцированных за полярным кругом.

Как сообщалось ранее, температура в Амурской области приближается к -50 градусам, но синоптики отмечают, что ничего аномального в этом нет. На время морозных дней в Сковородинском районе школьников, у которых занятия в утренние часы, перевели на дистанционное обучение, в детских садах отменили прогулки. За пять дней из-за морозов произошло только одно ЧП - перемерз водовод в городе Зея на севере области, но аварию быстро устранили.

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