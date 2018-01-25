Переговоры о поставке С-400 Индии находятся в продвинутой стадии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Переговоры между Россией и Индией о поставке зенитных ракетных систем С-400 находятся на продвинутой стадии. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью, которое в четверг было опубликовано на портале Indian Defense News.

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"Обсуждение этого контракта находится на продвинутой стадии. В настоящее время обсуждаются технические детали контракта", - сказал он.

"Межправительственное соглашение по этому проекту было подписано в Гоа год назад. Важно не торопить события и дать обеим сторонам больше времени для переговоров", - добавил Чемезов.

Источник в индийском министерстве обороны на этой неделе подтвердил газете Times of India, что Нью-Дели и Москва начали финальную стадию переговоров по контуру будущего контракта на поставку пяти дивизионов С-400. В оборонном ведомстве рассчитывают, что соглашение будет подписано в следующем финансовом году (1 апреля 2018 - 31 марта 2019 года), а сами поставки начнутся спустя два года после заключения контракта. Сумма сделки, по информации газеты, составит около 390 млрд рупий (около $5,5 млрд).

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в конце декабря 2017 года, что контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 Индии, как ожидается, будет подписан в ближайшее время.

В середине декабря прошлого года индийское информационное агентство PTI со ссылкой на директора по международному сотрудничеству госкорпорации Ростех Виктора Кладова сообщило, что Россия и Индия согласовывают технические детали контракта на поставку С-400 и находятся "на очень продвинутом этапе". Также обсуждается вопрос цены, подготовки персонала, передачи технологий и количество ЗРК, которые будут закуплены Индией.