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Минобороны РФ: район Африна за сутки покинуло более 700 человек

Армия и ОПК
25 января, 22:14 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС

В других районах Сирии в свои дома вернулись 172 беженца

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Район Африна на севере Сирии, где в настоящее время идут боевые действия с участием курдских формирований и турецкой армии, за прошедшие сутки покинуло более 700 человек. Об этом в четверг сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

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"Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации "Телль-Рифаат", продолжает фиксироваться поток беженцев, покидающих район Африна. За прошедшие сутки район боевых действий покинуло более 700 человек", - говорится в сообщении.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС (партия "Демократический Союз") в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

В Центре также отметили, что в течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром фиксировались нарушения режима в провинциях Идлиб, Дераа, Алеппо, Латакия и пригороде Дамаска - Восточной Гуте. Российский Центр по примирению продолжает работу по развитию мирного процесса в Сирии. Так, в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Мбаркия провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

За сутки Центром по примирению совместно с международными гуманитарными организациями, обеспечена доставка гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Дераа. Жители получили продукты питания и предметы первой необходимости общим весом 156 тонн. Как отметили в Центре, гуманитарная помощь оказана также жителям населенного пункта Умм-Эль-Амад провинции Алеппо. Населению выдано более двух тонн продовольственных товаров и одежды.

Кроме того, в детский приют при церкви Святого Илии в районе Дуэля провинции Дамаск доставлены продукты питания, предметы первой необходимости и детская одежда общим весом более трех с половиной тонн."За сутки в свои дома вернулись 172 человек (Дейр-эз-Зор - 145, Хомс - 11, Хама - 16)", - говорится в сообщении.

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