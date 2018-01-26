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ВКС РФ за неделю три раза перехватывали иностранные самолеты

Армия и ОПК
26 января, 2:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Воздушное пространство России не было нарушено, подчеркнули в оборонном ведомстве

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю три раза перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятничном номере газеты Министерства обороны "Красная звезда".

Из инфографики, опубликованной в газете, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 10 летательных аппаратов других стран, из них пять - на западном стратегическом направлении, четыре - на юго-западном и один - на арктическом.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении.

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