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Тренировка авиапарада состоялась в преддверии 75-й годовщины победы под Сталинградом

Армия и ОПК
26 января, 21:40 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 26, января. /ТАСС

В тренировке приняли участие "50 самолетов и вертолетов из состава летных частей объединения ВВС и ПВО Южного военного округа"

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ВОЛГОГРАД, 26 января. /ТАСС/. Первая воздушная тренировка авиационного парада состоялась в пятницу в Волгограде. Военный парад с участием авиагруппы Южного военного округа (ЮВО) пройдет 2 февраля, в день 75-й годовщины победы под Сталинградом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЮВО.

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"Около 50 самолетов и вертолетов из состава летных частей объединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели сегодня первую воздушную тренировку авиационного парада в Волгограде. Экипажи пролетели по маршруту парада, который состоится 2 февраля, в день 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве",- сказали в пресс-службы округа.

Полеты армейской авиации (вертолеты) проходили на высоте 150 м на скорости 180 км/час, а экипажи оперативно-тактической авиации (самолеты) выполнили пролет на высоте до 300 м на скорости около 600 км/час. "В тренировке принимали участие летчики авиационных групп на вертолетах Ми-28 "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, десантно- боевых Ми-8АМТШ "Терминатор", самолетах штурмовой авиации Су-25СМ3 "Грач", тактических фронтовых бомбардировщиках Су-24М, многофункциональных бомбардировщиках Су-34, многоцелевых всепогодных истребителях четвертого поколения Су-27, истребителях поколения 4+ Су-30СМ",- отметили в пресс-службе ЮВО.

В пятницу утром на плацу одной из воинских частей 20-й мотострелковой бригады в Волгограде прошла первая репетиция сухопутной части парада, в которой участвовали 1,5 тыс. военнослужащих, курсантов академии МВД, кадетов и юнармейцев. Военнослужащие нескольких парадных коробок были одеты в форму военных лет. Вторая репетиция парада уже с участием военной техники состоится 29 января.

Сталинградская битва - одна из решающих операций Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовало свыше 2,1 млн человек.

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