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Салютный дивизион ЗВО выполнил 30 залпов в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Армия и ОПК
27 января, 22:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, января. /ТАСС

Отдельный гвардейский батальон был специально для субботнего салюта переброшен из Москвы и совершил марш более чем в 800 км

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО), принимающий участие в главных торжествах страны, дал праздничный салют в Санкт-Петербурге в честь 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Орудия Западного военного округа дали 30 залпов. "Рубин" ,"Мальва", "Ассоль" и еще более 70 видов фейерверочных изделий озарили ночное небо Санкт-Петербурга огненной феерией. По старинной традиции каждый залп орудий был чему-то посвящен, так, первый залп был посвящен 74-й годовщине снятия блокады, второй залп был посвящен славе русского оружия и так далее", - рассказали в пресс-службе. Всего было дано 3100 выстрелов.

Отдельный гвардейский батальон был специально для субботнего салюта переброшен из Москвы и совершил марш более чем в 800 км. Всего в праздничном действии были задействованы более 500 военнослужащих Западного военного округа.

Отдельный гвардейский салютный дивизион дает артиллерийский салют в День защитника Отечества и День Победы в Москве. Также бойцы подразделения салютуют на инаугурации президента РФ. На оснащении дивизиона - пушки ЗИС-3 образца 1942 года и салютные установки различных калибров на базе автомобиля "Камаз".

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