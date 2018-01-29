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Россия призвала власти Сирии к переговорам об эвакуации больных из Восточной Гуты

Армия и ОПК
29 января, 16:22 дата обновления: 29 января, 16:35 UTC+3

Российская сторона также призывает соблюдать договоренности о полном прекращении огня в Восточной Гуте и не поддаваться на провокации вооруженных формирований

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал правительство Сирии провести с представителями формирований вооруженной оппозиции, находящимися в Восточной Гуте, прямые переговоры по вопросам эвакуации больных, сообщили в Минобороны РФ.

"В целях скорейшего проведения эвакуации Центр по примирению враждующих сторон призывает правительство Сирийской Арабской Республики провести прямые переговоры по данному вопросу с представителями формирований вооруженной оппозиции, находящимися в Восточной Гуте", - сообщили в Минобороны.

"Центр по примирению призывает сирийские правительственные войска соблюдать достигнутые 26 января на межсирийских переговорах в Вене договоренности о полном прекращении огня в Восточной Гуте и не поддаваться на провокации вооруженных формирований, не присоединившихся к данным договоренностям", - подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает активную работу по нормализации обстановки в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. "Российские специалисты продолжают контакты с сирийскими властями и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем с целью организации гуманитарной эвакуации больных из Восточной Гуты", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

По информации ведомства, в настоящее время нарушения режима прекращения боевых действий, фиксируемые в данном районе, стали носить единичный характер.

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