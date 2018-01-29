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МО: перехват над Черным морем американского самолета прошел с соблюдением мер безопасности

Армия и ОПК
29 января, 22:11 UTC+3

Российский истребитель Су-27 ранее перехватил над Черным морем самолет-разведчик ЕР-3Е "Aries II" ВМС США

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Здание Минобороны РФ

Здание Минобороны РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик ЕР-3Е "Aries II" ВМС США, двигавшийся к границе РФ, с соблюдением всех норм безопасности. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ, комментируя заявления Запада о якобы небезопасном перехвате разведчика Orion.

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По данным ведомства, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства России.

"На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США", - говорится в сообщении ведомства. Экипаж истребителя доложил об идентификации самолета США "и сопровождал его, не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации, с соблюдением всех необходимых мер безопасности", рассказали в министерстве.

После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром. "Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было", - добавили в Минобороны.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что российский истребитель перехватил над Черным морем самолет-разведчик Orion. Причем, как уточнил телеканал, "американские официальные лица полагают, что перехват был произведен небезопасно".

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