Путин обсудит с представителями "оборонки" опыт применения российского оружия в Сирии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит во вторник Национальный центр управления обороной Российской Федерации, где будет проходить военно-практическая конференция по итогам специальной операции в Сирии. "В работе конференции примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Минобороны России, представители госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые обсудят вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирийской Арабской Республике", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Ожидается, что "будут проанализированы эффективность системы вооружения в целом и особенности применения отдельных образцов техники и вооружения, деятельность предприятий ОПК, в том числе по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию". "Результаты конференции будут учтены при дальнейшей реализации государственной программы вооружений", - отметили в пресс-службе.

Путин неоднократно говорил о необходимости систематизации аналитических данных о боевом применении новейших российских разработок и использовании полученных выводов при дальнейшей реализации Госпрограммы вооружений. Сирийская кампания дала российским оборонщикам огромный опыт. Как сообщил в декабре 2017 года на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу, в сирийской операции было опробовано большинство образцов нашей военной техники. Это 215 видов вооружений, при боевом применении которых выявлено 702 недостатка и недоработки. При этом, по словам министра, 99 выявленных недочетов были оперативно устранены еще к концу прошлого года.

Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Дмитрий Рогозин также занимается этой работой. В ходе своей рабочей поездки в Сирию в декабре 2017 года посетил российскую авиабазу Хмеймим и провел там совещание с пилотами, техниками и представителями оборонной промышленности, посвященное практике боевого применения российских вооружений.