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Буксиры очищают от льда фарватеры в бухтах Приморья и Камчатки, где базируются корабли ТОФ

Армия и ОПК
31 января, 5:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, января. /ТАСС

Работы ведутся по заявкам командиров корабельных соединений ТОФ

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ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Вспомогательные суда Тихоокеанского флота (ТОФ) очищают от толстого льда фарватеры бухт Приморья и Камчатки в местах базирования корабельных соединений. Местами толщина льда составляет 40-60 сантиметров, сообщает в среду официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В местах базирования кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота для устранения сложной ледовой обстановки суда вспомогательного флота задействованы в мероприятиях по обколке льда и расчистке фарватеров от льдин. <...> В бухтах Большой Камень и Крашенинникова толщина льда составляет от 50 до 60 сантиметров. Сегодня работы также ведутся в бухтах Абрек и Улисс, где сформировался ледовый покров толщиной до 40 сантиметров", - сообщил Воскресенский.

Работы ведутся по заявкам командиров корабельных соединений ТОФ, сейчас их выполняют более 10 морских рейдовых буксиров. Они могут раскалывать лед толщиной до 50 сантиметров и безопасно маневрировать вблизи стоянок боевых кораблей. Всего за зиму буксирам предстоит выполнить более 200 рейдов по очистке акватории от льда.

По данным синоптиков Примгидромета на юге и побережье Приморья температура воздуха 31 января колеблется от -4 до -10 градусов, а грядущей ночью температура у моря может опуститься до -20 градусов. На Камчатке в среду, по данным синоптиков, температура колеблется от 0 до -5 градусов.

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