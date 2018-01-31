Заместителем командующего Черноморским флотом назначен Сергей Липилин

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Заместителем командующего Черноморским флотом назначен контр-адмирал Сергей Липилин, который прибыл в Севастополь и приступил к исполнению служебных обязанностей. Об этом сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"Прежний заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов был уволен с военной службы в связи с наделением полномочиями представителя правительства Севастополя в Совете Федерации Федерального Собрания РФ", - сказал он.

Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в Нижнеудинске Иркутской области. В 1987 году окончил минно-торпедный факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова. С красным дипломом окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Офицерскую службу начал на Тихоокеанском флоте, где прошел должности от командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля проекта 1135 до командира дивизии надводных кораблей. После окончания в 2012 году Военной академии Генштаба последовательно занимал должности начальника штаба - первого заместителя командующего, затем командующего войсками и силами на северо-востоке России.