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Командующим войсками и силами на северо-востоке России назначен контр-адмирал Юлдашев

Армия и ОПК
2 февраля, 4:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Прежний командующий объединением контр-адмирал Сергей Липилин стал заместителем командующего Черноморским флотом

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ТАСС, 2 февраля. Контр-адмирал Александр Юлдашев назначен новым командующим войсками и силами на северо-востоке России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Указом президента Российской Федерации от 29 января 2018 года контр-адмирал Александр Юлдашев назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России. Прежний командующий объединением контр-адмирал Сергей Липилин стал заместителем командующего Черноморским флотом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Юлдашев родился 12 мая 1967 года в городе Ош Киргизской ССР, окончил Калининградское высшее военно-морское училище, Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова, Военную академию Генштаба. Служил на Северном флоте, где прошел должности от командира группы до командира дивизии подводных лодок.

С 2009 года Юлдашев проходит службу на Тихоокеанском флоте, где занимал должности командира дивизии подводных сил, заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил, начальника штаба-первого заместителя командующего подводными силами ТОФ.

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Липилин, Сергей Владимирович
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