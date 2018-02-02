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Минобороны опубликовало архивные документы о защитниках Сталинграда

Армия и ОПК
2 февраля, 5:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной Армии

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© stalingrad75.mil.ru

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ на официальном сайте опубликовало исторические документы, посвященные 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба военного ведомства.

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"Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной Армии - защитникам города", - говорится в сообщении.

Кроме того, в разделе представлены описания подвигов сержанта Якова Павлова и младшего лейтенанта Василия Зайцева, который за два с лишним месяца уличных боев уничтожил 225 фашистов.

Отмечается, что большая часть документов состоит из выпусков фронтовой газеты "На разгром врага" 13-й гвардейской стрелковой дивизии за полугодичный период самых ожесточенных боев под Сталинградом. "На их страницах - вся история титанической борьбы Красной Армии за город на Волге, правительственные документы того времени, списки награжденных боевыми орденами и медалями, рассказы о героических подвигах солдат и офицеров Красной Армии, о фронтовой смекалке, солдатских хитростях, о крепком боевом товариществе, взаимовыручке и самоотверженности красноармейцев", - отмечает ведомство.

В числе опубликованных документов также содержится рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

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