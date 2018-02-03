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Минобороны сообщило о сбитом боевиками в Сирии российском штурмовике

Армия и ОПК
3 февраля, 19:44 дата обновления: 3 февраля, 20:06 UTC+3

Летчик катапультировался, но был убит террористами

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Штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Штурмовик Су-25 ВКС России был сбит в субботу боевиками в Сирии, летчик катапультировался, но был убит в бою с террористами. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

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"3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). При ведении боя с террористами пилот погиб", - сказали в ведомстве. 

Там уточнили, что "по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса".

Сейчас "российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в провинции Идлиб сирийские правительственные войска ведут борьбу с боевиками группировки "Джебхат ан-Нусра".

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Штурмовик Су-25

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