Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВС РФ нанесли удар по району, откуда был сбит Су-25

Армия и ОПК
3 февраля, 20:24 UTC+3

Уничтожено 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вадим Савицкий/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Групповой удар высокоточным оружием нанесен по району, откуда была запущена ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК), сбившая российский штурмовик Су-25, убиты 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ). Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Смотрите также

Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием", - сказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что "по данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры".

Как сообщили ранее в ведомстве, в субботу в провинции Идлиб боевиками "Джебхат ан-Нусры" из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации "Идлиб". Пилот успел катапультироваться, однако, сообщили в Минобороны, позже был убит в бою с террористами.

Сейчас российский Центр примирения в Сирии совместно с турецкой стороной пытается вернуть тело погибшего летчика.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
5
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
6
Welcome Home, или Возвращение на Родину
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама