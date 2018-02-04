Судно Балтфлота "Александр Пушкин" вернулось в порт Балтийск

КАЛИНИНГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Вспомогательное судно Балтийского флота "Александр Пушкин" вернулось в порт Балтийск - главную военно-морскую базу флота после успешного выполнения задач в Средиземном и Черном морях, сообщил в воскресенье журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ Роман Мартов.

"Александр Пушкин" - одно из килекторных судов, используемых для подводных, грузовых работ, постановки якорей, бонов, расчистки фарватеров, подъема затонувших объектов, транспортировки грузов. "Александр Пушкин" построен в ГДР в 1988 году.

"За время дальнего похода, который продолжался более 150 суток, "Александр Пушкин" прошел свыше 10 тыс. морских миль и совершил межфлотский переход от порта Новороссийск до порта Балтийск", - сказал Мартов.

На митинге в Балтийске, посвященном встрече моряков, начальник штаба флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин наградил отличившихся членов экипажа ценными подарками и грамотами от командования флота.

"Экипаж КИЛ "Александр Пушкин" после пополнения запасов продолжит выполнение задач в соответствие с планом боевой подготовки сил флота", - отметил Мартов.