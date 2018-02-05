Гранатометчики ВВО освоили новый способ уничтожения бронетехники

ТАСС, 5 февраля. Гранатометчики Приамурского объединения Восточного военного округа (ВВО) освоили новый групповой способ уничтожения бронированной техники с современными средствами активной защиты. Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, в ходе специальных занятий освоили новые способы поражения бронетехники. В частности отработан алгоритм уничтожения бронированной техники, оснащенной современными средствами активной защиты. <...> К обучению привлечено более 500 гранатометчиков РПГ-7 и АГС-17", - сообщил Гордеев.

Новый прием заключается в том, что группа гранатометчиков скрытно выдвигается на необходимую дистанцию и производит по два выстрела в одну точку с интервалом в 1-3 секунды. Этот алгоритм разработали офицеры отдела боевой подготовки Приамурского объединения ВВО после того, как изучили принципы работы активной защиты современных танков. В течение месяца в ходе сборов гранатометчики изучили теорию и отработали на практике разработанные рекомендации.