МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Публикация издания "Фонтанка" о личных финансах погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова должна получить оценку со стороны правоохранительных органов, считают в Минобороны РФ.

Ранее в этом СМИ появилась заметка с данными о доходах Филипова за операцию в Сирии.

"Уверены, что правоохранительные органы дадут свою оценку произошедшему в соответствии с российским законодательством", - заявили журналистам в ведомстве в связи с выходом этой публикации. В министерстве также отметили, что изданию стали известны личные данные майора Филипова только в результате его гибели в окружении террористов.

Говоря о работе личного кабинета военнослужащего на сайте Минобороны, в ведомстве отметили, что "после первого захода на страницу любой офицер или контрактник вводит туда свой уникальный пароль". "К сожалению, у Романа не хватило времени зайти на свою страницу, за него это сделал гражданин Д. Коротков из "Фонтанки", - добавили в министерстве.

Самолет Романа Филипова 3 февраля был подбит боевиками из переносного зенитного ракетного комплекса в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии. Пилот катапультировался и после приземления вступил в неравный бой с группой террористов. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой. Филипов был представлен к званию Герой России посмертно.