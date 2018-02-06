СИНГАПУР, 6 февраля. /ТАСС/. Россия поставит Мьянме шесть истребителей Су-30 в варианте Су-30СМЭ (серийный, модернизированный, экспортный). Поставки начнутся в 2020 году. Об этом ТАСС на Международном авиационно-космическом салоне Singapore Airshow-2018 сообщил представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Для Военно-воздушных сил Мьянмы шесть истребителей Су-30 будут поставлены в экспортном варианте Су-30СМЭ с бортовым радиоэлектронным оборудованием российского производства. Поставки этих самолетов корпорация "Иркут" начнет в 2020 году", - сообщил собеседник агентства.

О планируемой поставке Мьянме шести истребителей типа Су-30, договоренность о которой была достигнута в ходе недавнего визита в республику министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, ранее сообщил замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Александр Фомин, не уточнив при этом модификации поставляемых самолетов.

Истребитель Су-30СМЭ впервые был представлен на международном рынке боевой авиации на салоне Singapore Airshow-2018. Новая модификация истребителя Су-30СМ не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства, в отличие от Су-30МКИ, поставляемому ВВС Индии. Установленные на Су-30СМЭ элементы бортового оборудования, созданные российскими предприятиями, позволили расширить возможности самолета.

К новому истребителю, успешно применявшемуся в боевых действиях в Сирии, проявлен интерес со стороны государств Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Истребители Су-30СМ неоднократно сопровождали стратегические и дальние бомбардировщики Ту-160, Ту-95МСМ и Ту-22М3 в воздушном пространстве Сирии во время нанесения высокоточных ударов по позициям боевиков. Звено Су-30СМ также сопровождало самолет президента РФ Владимира Путина во время его визита на авиабазу Хмеймим.

Многоцелевой истребитель Су-30СМЭ (Flanker-H, по классификации НАТО) предназначен как для завоевания господства в воздухе, так и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. В конструкции самолета применено переднее горизонтальное оперение (ПГО) и двигатели с управляемым вектором тяги (УВТ). За счет применения данных решений самолет обладает сверхманевренностью. На Су-30СМ установлена многофункциональная радиолокационная станция управления (РЛСУ) "Барс". В состав бортового оружия истребителя входит широкая номенклатура авиационных средств поражения, включая ракеты класса "воздух - воздух" и высокоточное управляемое оружие класса "воздух - поверхность".

Су-30СМ может применяться в качестве самолета для подготовки летчиков для перспективных одноместных истребителей. С 2012 года ведется строительство этих самолетов для ВКС РФ на Иркутском авиационном заводе корпорации "Иркут". Кроме того, самолеты Су-30СМ поставляются Казахстану как союзнику России по Организации договора о коллективной безопасности. По мере развития базовой российской версии Су-30СМ, возможности экспортного истребителя Су-30СМЭ будут также наращиваться.