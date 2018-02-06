Путин присвоил погибшему в Сирии летчику Филипову звание Героя России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в Сирии российскому летчику Роману Филипову звание Героя России посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)", - говорится в тексте указа главы государства.

3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" в Сирии из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова. Летчик катапультаровался, и на земле принял неравный бой с террористами. Филипов подорвал себя гранатой после того, как его окружили боевики.

Тело Филипова уже возвращено в Россию, пилот будет похоронен с воинскими почестями в Воронеже 8 февраля.