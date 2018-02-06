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Путин присвоил погибшему в Сирии летчику Филипову звание Героя России

Армия и ОПК
6 февраля, 16:42 UTC+3

Тело Романа Филипова уже возвращено в РФ, он будет похоронен с воинскими почестями в Воронеже

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в Сирии российскому летчику Роману Филипову звание Героя России посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)", - говорится в тексте указа главы государства.

3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" в Сирии из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова. Летчик катапультаровался, и на земле принял неравный бой с террористами. Филипов подорвал себя гранатой после того, как его окружили боевики.

Тело Филипова уже возвращено в Россию, пилот будет похоронен с воинскими почестями в Воронеже 8 февраля.

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