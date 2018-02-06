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Источник: вертолет Ка-226Т может получить новый двигатель

Армия и ОПК
6 февраля, 17:18 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 6, февраля. /ТАСС

Сейчас сразу несколько отечественных производителей занимаются разработкой новой силовой установки

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Вертолет Ка-226Т

Вертолет Ка-226Т

© Ладислав Карпов/ТАСС

СИНГАПУР, 6 февраля. /ТАСС/. Российские разработчики рассматривают возможность установки нового двигателя на легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в российской делегации на международной выставке Singapore Airshow 2018.

В настоящее время вертолет Ка-226Т оснащается двумя двигателями двигателями Arrius 2G1, производства французской компании Safran.

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"Российские разработчики рассматривают альтернативные варианты по двигателю для вертолета Ка-226Т. Целый ряд отечественных производителей ведет работу над аналогами той силовой установки, которая используется в настоящее время. В частности, свои проекты готовят НПП "Аэросила", Уральский завод гражданской авиации и холдинг "Технодинамика", - сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что у российских вертолетостроителей уже имеется успешный опыт оснащения российского вертолета двигателем иностранного производства - на легкий вертолет "Ансат" устанавливаются двигатели PW 207K компании Pratt&Whitney.

"Окончательное решение еще не принято, определяющим фактором станет максимальная коммерческая привлекательность проекта за счет цены и жизненного цикла изделия", - уточнил источник.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шесть человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.

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