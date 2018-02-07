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Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова

Армия и ОПК
7 февраля, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Пилоту удалось подбить не менее двух автомобилей боевиков

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Цветы в память о погибшем в Сирии российском летчике Романе Филиппове у здания Минобороны РФ

Цветы в память о погибшем в Сирии российском летчике Романе Филиппове у здания Минобороны РФ

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ведомый из пары Су-25 прикрывал катапультировавшегося и ведущего бой на земле с террористами майора Филипова, пока хватало топлива. Пытаясь спасти командира, летчик подбил как минимум два автомобиля боевиков. Об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда".

3 февраля пара российских штурмовиков выполняла облет в зоне деэскалации "Идлиб". Ведущим был Роман Филипов. Боевикам удалось подбить его самолет из переносного зенитного ракетного комплекса - ракета попала в правый двигатель. Летчик пытался удержать самолет в воздухе, однако двигатели вышли из строя. Филипов катапультировался и принял бой на земле. 

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"Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!". "Да, вижу!", ответил ведущий. А потом так спокойно, словно это было сказано о чем-то обыденном и второстепенном: "В меня попали…". И следом: "Хорошо попали… Пожар правого… Тяну на юг… И левый становится…". И секунд через двадцать крайнее: "Вызывай ПСО… (поисково-спасательный отряд - прим. ТАСС)", - рассказал летчик ведомого Су-25.

Затем Филипов приказал летчику второго штурмовика "уходить в облака", однако пилот пытался ударами с воздуха отогнать террористов. "Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля, - рассказал летчик. - В то же время продолжал передавать на КП координаты, вызывал поисково-спасательную службу. Место приземления командира я видел, но самого боя - нет, были сумерки <…>. Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома".

Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Майор был летчиком первого класса с налетом - 1300 часов, на его счету - 80 боевых вылетов. Это была его вторая командировка в Сирию.

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