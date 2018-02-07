Россия обсуждает с Египтом возможность дооснащения "Мистралей"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин заявил, что Россия обсуждает с Египтом возможность поставки дополнительного российского оборудования для египетских кораблей типа "Мистраль". Об этом он рассказал в среду в интервью газете "Коммерсантъ".

"Продолжается активная работа по теме Mistral с точки зрения их дооснащения остальным оборудованием: системами вооружения, системами управления. У нас есть преимущество перед теми, кто также хочет получить эти заказы, и надеемся, что египетские коллеги это оценят. Пока переговоры не закончились, но в 2018 году все будет ясно", - приводит его слова издание.

Кожин также отметил, что продолжается работа по подготовке контракта на поставку Египту вертолетов Ка-52К "Катран" для тех же "Мистралей". Соответствующий тендер Россия выиграла в мае 2017 года.

Контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" для военно-морского флота РФ на сумму €1,12 млрд был подписан в июне 2011 года. Первый такой корабль, получивший название "Владивосток", был спущен на воду в октябре 2013 года, а в ноябре 2014 года должен был быть передан ВМФ России. Второй вертолетоносец - "Севастополь" - первоначально планировалось передать России во второй половине 2015 года. В последний момент Париж на неопределенный срок приостановил передачу вертолетоносцев, мотивировав свое решение ситуацией на Украине. 2 сентября 2015 года на сайте Национального собрания Франции был опубликован текст соглашения о разрыве сделки между Парижем и Москвой.

23 сентября 2015 года Елисейский дворец сообщил, что президенты Египта и Франции Абдель Фаттах ас-Сиси и Франсуа Олланд достигли принципиального соглашения о приобретении Египтом двух вертолетоносцев, ранее предназначавшихся для России.

Вертолетоносцы типа "Мистраль" предназначены для перевозки войск, высадки десанта, они также могут выполнять функции кораблей управления. Произведенные во Франции корабли этого класса способны перевозить до 16 тяжелых вертолетов или 32 легких, а также до 900 солдат с бронетехникой и десантными катерами.